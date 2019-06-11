الصين تؤكد أنها سترد حال إصرار أمريكا على تصعيد التوترات التجارية

بكين- أ ش أ:

أكدت الصين، اليوم الثلاثاء، أنها ستقوم بالرد حال إصرار الولايات المتحدة الأمريكية على تصعيد التوترات التجارية، وفرض المزيد من الرسوم الجمركية.

جاء ذلك، في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ"، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة تعليقا على تصريح الرئيس الأمريكي "دونالد ترمب" خلال مقابلة مع شبكة تليفزيونية أمريكية بأنه مستعد لفرض المزيد من الرسوم الجمركية، إذا لم يلتقِ نظيره الصيني "شي جين بينج"، خلال قمة العشرين المقررة في اليابان نهاية الشهر الجاري والاتفاق بشأن النزاع التجاري.

وقال شوانغ إن "الصين لا ترغب في خوض حرب تجارية، لكنها لا تخشى خوض هذه الحرب.. وإن باب الصين مفتوح أمام المحادثات القائمة على المساواة والاحترام".

وأضاف شوانغ: "إذا كانت الولايات المتحدة ترغب فقط في تصعيد النزاعات التجارية، سنرد بالتأكيد، وسنخوض النزاع حتى النهاية".

وعما تردد عن لقاء الرئيسين الأمريكي والصيني في قمة مجموعة العشرين باليابان، قال شوانغ إن الجانب الأمريكي أعرب في أكثر من مناسبة عن تطلعه لهذا اللقاء، مشيرا إلى أن أية معلومات ذات صلة سيتم الإفصاح عنها فور توافرها.