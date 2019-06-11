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    تجمع المهنيين: توافق كبير بين قوى "الحرية والتغيير" على المرشحين لمجلس السيادة ورئاسة الوزراء

    11:25 ص الثلاثاء 11 يونيو 2019
    تجمع المهنيين: توافق كبير بين قوى "الحرية والتغيير" على المرشحين لمجلس السيادة ورئاسة الوزراء

    الاحتجاجات في السودان أرشيفية

    الخرطوم - (د ب أ):

    أكد "تجمع المهنيين السودانيين" المعارض اليوم الثلاثاء وجود توافق كبير بين قوى إعلان "الحرية والتغيير" على المرشحين لمجلس السيادة ورئاسة الوزراء.

    وأشار التجمع، وهو أحد المكونات الأساسية لقوى إعلان الحرية والتغيير، في بيان، نشره على حسابه على موقع فيسبوك، إلى "وصول مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير إلى توافق كبير حول مرشحيها لمجلس السيادة ورئاسة مجلس الوزراء".

    ولفت إلى أن "الإعلان عنها سيكون في الزمان المناسب ووفق تطورات الأحداث"

    وكانت القوى أوقفت المحادثات مع المجلس العسكري، الذي يتولى إدارة البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، وذلك في أعقاب فض اعتصام المعارضة أمام القيادة العامة للجيش الأسبوع الماضي بالقوة، وهو ما أسفر عن مقتل العشرات.

    ولم يتضح ما إذا كان إعلان التجمع التوافق على المرشحين يعني احتمال استئناف المحادثات مع المجلس العسكري قريبا.

    وأكد التجمع في البيان "التمسك بصيغة العمل القيادي الحالية المتمثلة في تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير".

    ويأتي هذا بعد أنباء ترددت عن وجود انقسامات وخلافات داخل قوى الحرية، التي تعد منصة جامعة للمعارضة السودانية، فيما يتعلق بالتفاوض مع المجلس العسكري.

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