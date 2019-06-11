أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الليمون الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان رئيس الكاف

"وول ستريت جرنال": شقيق زعيم كوريا الشمالية كان عميلا لـ"سي آي إيه"

09:10 ص الثلاثاء 11 يونيو 2019
"وول ستريت جرنال": شقيق زعيم كوريا الشمالية كان عميلا لـ"سي آي إيه"

كيم جونج نام

واشنطن- (أ ش أ):

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن أن الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون كان عميلًا لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه".

وأوضحت الصحيفة الأمريكية - في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني نقلًا عن مصدر مطلع - أن كيم جونج نام كان عميلًا لـ"سي آي إيه"، وذهب إلى ماليزيا في فبراير 2017 للقاء مندوب الوكالة حيث اغتيل في هجوم في مطار العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض المسؤولين الأمريكيين السابقين يعتقدون أن كيم جونج نام، الذي فر حسب معلوماتهم من كوريا الشمالية بعد تولي كيم جونج أون قيادة البلاد، كان على اتصال مع الأجهزة الأمنية لدول أخرى، وبالأخص الصين، فيما قالت الشرطة الماليزية: "إن كيم كان ينتظر في المطار طائرته المتجهة إلى ماكاو عندما جاءت امرأة وغطت وجهه بقطعة من القماش ملوثة بسائل أدت إلى حرق عينيه".

جدير بالذكر أن كيم كان يستخدم جواز سفر يحمل اسما مختلفًا، ولكن الشرطة الماليزية أكدت أن الضحية هو فعلا كيم جونج نام.

هذا المحتوى من

كيم جونج نام واشنطن كوريا الشمالية كيم جونج أون وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية

الخبر التالى:

100 مليون يورو "تبخرت".. مصائب نيمار تزداد واحدة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان