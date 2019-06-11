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مقاتلة روسية تعترض طائرتي استطلاع أمريكية وسويدية

09:08 ص الثلاثاء 11 يونيو 2019
مقاتلة روسية تعترض طائرتي استطلاع أمريكية وسويدية

طائرة طراز سو-27

موسكو- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، تحليق مقاتلة من طراز "سو-27" لاعتراض طائرتي استطلاع أمريكية من طراز "ار سي -135" وسويدية اقتربتا من الحدود الروسية في بحر البلطيق.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "تم اكتشاف هدفين جويين يقتربان من حدود الدولة الروسية فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق واقترب طاقم المقاتلة الروسية على مسافة آمنة من الأهداف الجوية وحددهما كطائرة استطلاع تابعة لسلاح الجو الأمريكي من طراز آر إس -135 والقوات الجوية السويدية جولف ستريم".

وأضاف البيان أن الطيار الروسي أبلغ عن تحديد هوية الطائرات ورافقهما ومنعهما من انتهاك المجال الجوي الروسي ملتزمًا بجميع التدابير الأمنية.​

هذا المحتوى من

Asha
طائرة طراز سو 27 وزارة الدفاع الروسية موسكو أمريكا

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