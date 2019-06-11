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    "العسكري السوداني": احتجاز عدد من القوات النظامية بشأن أحداث الاعتصام

    04:12 ص الثلاثاء 11 يونيو 2019
    "العسكري السوداني": احتجاز عدد من القوات النظامية بشأن أحداث الاعتصام

    رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبد الفتاح

    الخرطوم - (د ب أ):

    أعلن المجلس العسكري الانتقالي السوداني، في ساعة متأخرة من ليل الاثنين، احتجاز عدد من الجنود في أعقاب مقتل العشرات من المتظاهرين السلميين في الخرطوم الأسبوع الماضي.

    وذكر المجلس في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سونا) إنه تم العثور على "أدلة أولية" ضد عدد من عناصر القوات النظامية الذين تم وضعهم بعد ذلك في الحجز العسكري، قبل إحالتهم إلى السلطات القضائية بشكل عاجل.

    وأضاف: "يؤكد المجلس العسكري الانتقالي أنه لن يكون هناك تأخير في محاسبة من يثبت إدانتهم وفقا للوائح والقوانين".

    يأتي هذا فيما ذكرت لجنة أطباء السودان المركزية (غير رسمية) أن نحو 100 شخص قتلوا وجرح نحو 500 أثناء فض اعتصام الخرطوم في 3 يونيو.

    ويطالب المتظاهرون المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

    ياتي هذا في الوقت الذي لم تسفر فيه محاولة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، للوساطة بين المجلس العسكري الانتقالي والجماعات المعارضة عن نتائج حتى الآن.​

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