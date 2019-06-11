الدفاع الجوي السعودي يسقط طائرتين حوثيتين بدون طيار بالقرب من الحدود اليمنية

القاهرة- (مصراوي):

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، اعترضت وأسقطت طائرتين بدون طيار "مسيّرة" أطلقتهما المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، في اتجاه خميس مشيط، في محافظة عسير.

وأضاف التحالف في بيان عاجل له، أن الحوثيين يحاولون استهداف المنشآت المدنية في محاولات بائسة ومتكررة دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة، على حد وصف البيان الذي نقلته قناة الإخبارية السعودية.

وأوضح البيان، أن تحالف دعم الشرعية في اليمن يؤكد حقنه المشروع في اتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

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