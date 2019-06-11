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    حول العالم في 24 ساعة.. مقتل شخص في اصطدام طائرة بمبنى في نيويورك

    12:31 ص الثلاثاء 11 يونيو 2019
    حول العالم في 24 ساعة.. مقتل شخص في اصطدام طائرة بمبنى في نيويورك

    اصطدام طائرة بمبنى في نيويورك

    القاهرة - مصراوي:

    شهد العالم الإثنين، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، إرسال واشنطن وفد رفيع المستوى للسودان، مقتل شخص على الأقل بعد اصطدام طائرة بمبنى في نيويورك، والتحفظ على أفراد من القوات النظامية على خلفية فض اعتصام السودان.

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