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    المعارضة السودانية تنفي ترشيحها عبدالله حمدوك لرئاسة الوزراء

    11:25 م الإثنين 10 يونيو 2019
    المعارضة السودانية تنفي ترشيحها عبدالله حمدوك لرئاسة الوزراء

    عبدالله حمدوك

    القاهرة – مصراوي:

    نفت المعارضة السودانية الأنباء حول ترشيحها 8 أعضاء للمجلس السيادي ورئيسا للوزراء بحسب سكاي نيوز عربية، وذلك بعدما نقلت وكالة رويترز الخبر عن مسئول بقوى الحرية والتغيير.

    وذكرت رويترز في خبرها أن المعارضة سوف تقترح ثمانية أعضاء للمجلس الانتقالي، وحددت اسم عبدالله حمدوك لرئاسة الوزراء.

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