عمدة نيويورك: لا دلائل على الإرهاب في حادث تحطم الهليكوبتر بمانهاتن

نيويورك (د ب أ)

قال بيل دي بلازيو، عمدة مدينة نيويورك، إنه لا دلائل على هجوم إرهابي في حادث سقوط مروحية على سطح ناطحة سحاب والذي وقع في وقت سابق من اليوم الاثنين.

وخلال مؤتمر صحفي مرتجل في موقع الحادث بالقرب من ميدان التايمز، قال دي بلازيو: "لا إشارات على أن هذا عمل إرهابي"، كما نفى عمدة نيويورك وجود "تهديد مستمر".

في الوقت نفسه، قال دي بلازيو إن المدينة الواقعة على الساحل الشرقي للبلاد أفلتت بشكل أو آخر من كارثة أكبر " فقد كان من الممكن أن تكون الحادثة أسوأ بكثير جدا"، وأضاف أنه وفقا للشواهد الأولية فقد لقي شخص حتفه ومن المرجح أن يكون هذا الشخص هو قائد الطائرة.

تجدر الإشارة إلى أن شخصا على الأقل قُتِلَ جراء سقوط طائرة عمودية فوق سطح مبنى وسط حي مانهاتن بمدينة نيويورك اليوم ، وذلك حسبما أكدت قوات الدفاع المدني في نيويورك عبر حسابها على موقع تويتر.

وذكرت محطة (سي إن إن) الأمريكية أن القتيل هو قائد المروحية.

من جانبها، قالت الهيئة الاتحادية الأمريكية للسلامة الجوية إن الطائرة لم يكن على متنها شخص آخر غير قائدها، وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن المبنى الذي سقطت الطائرة فوقه يتألف من 51 طابقا.

وأوضح حاكم نيويورك اندرو كومو أن المروحية كانت تحاول الهبوط على سطح المبنى، وأن نيران اندلعت أثناء المحاولة، ولكن قوات الإطفاء سيطرت عليها.

ووقع الحادث في الشارع السابع من مدينة مانهاتن، بالقرب من ميدان تايمز الشهير.

وساد طقس سيء وقت وقوع الحادث، حيث كانت هناك أمطار، وكانت هناك سحب كثيفة جعلت من الصعب التعرف على قمة ناطحة السحاب التي سقطت الطائرة فوقها.

وقالت قوات الدفاع المدني عبر حسابها على تويتر إن المروحية سقطت على سطح المبنى.

طوقت الشرطة المنطقة المحيطة بمكان الحادث، وهرعت أعداد كثيرة من قوات الإنقاذ للمكان.

وقال كومو إن سكان العمارة قالوا إنهم شعروا باهتزاز المبنى لحظة اصطدام الطائرة به.

وأكد البيت الأبيض أنه تم إبلاغ الرئيس دونالد ترامب بالحادث.

وقالت الهيئة الاتحادية الأمريكية للسلامة الجوية، إنها بصدد جمع معلومات عن الواقعة.

وأكد كومو عدم وجود ما يدل على أن للحادث صلة بالإرهاب، على غرار أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001.

من جانبه، قال ناثان هاتون/59 عاما/ وهو موظف في مصرف في المبنى الذي سقطت فوقه الطائرة: "شعرنا بالاصطدام، وقد شعرنا أن الطائرة أصابت المبنى" مشيرا إلى أن الحادث وقع عند الساعة الواحدة وخمس وثلاثين دقيقة (بالتوقيت المحلي) وأضاف: "ظننا أن ما حدث كان شيئا من قبيل الزلزال"، وقال إن جرس الإنذار دوى بعد ذلك بدقيقتين.

وأوضح هاتون أنه تم مطالبة العاملين بمغادرة المبنى وعدم استخدام المصاعد أثناء ذلك، لافتا إلى أن البنك يقع في الطابق التاسع والعشرين وقال إن الأشخاص في المبنى استخدموا سلم الحرائق وكانت هناك رائحة دخان عند الدرج.

وأضاف هاتون:" وعندما وصلنا إلى الردهة شاهدنا رجال إطفاء وشرطة"، وتابع أنهم طالبوهم بمغادرة المبنى على الفور.

وكتب ترامب على تويتر أنه علم بالحادث ووجه الشكر إلى قوات الإنقاذ التي قامت " بعمل مدهش"، وأعرب عن استعداد الحكومة الأمريكية لتقديم الدعم.