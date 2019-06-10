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    بومبيو: كل من يعبر الحدود الأمريكية سنعيده سريعا إلى المكسيك

    09:52 م الإثنين 10 يونيو 2019
    بومبيو: كل من يعبر الحدود الأمريكية سنعيده سريعا إلى المكسيك

    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

    القاهرة – مصراوي:

    قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الإثنين، إن الاتفاق مع المكسيك يأتي في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

    وأكد بومبيو في مؤتمر صحفي أنه بموجب الاتفاق "كل من يعبر الحدود الأمريكية ستتم إعادته بسرعة إلى المكسيك".

    كما أضاف أنه إن لم تكن النتيجة "كما نبتغي فإننا سنعود إلى فرض التعريفات على المكسيك".

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