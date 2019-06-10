الجزائر: الرئيس المؤقت يجري تعديلات في قطاع القضاء

القاهرة - مصراوي:

أجرى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، مساء اليوم الإثنين، حركة تعديلات في قطاع القضاء.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، التي نشرته قناة "النهار" الجزائرية، فإن التغييرات شملت كل من رئيس مجلس قضاء العاصمة، ونائب عام بالمحكمة العليا، ومفتش عام بوزارة العدل، وعدة مناصب أخرى.

وفيما يلي قائمة التعديلات التي جرت في قطاع القضاء:

تعيين قاسمي جمال رئيسا لمجلس قضاء العاصمة.

تعيين عبد الرشيد طبي رئيسا أولا للمحكمة العليا.

تعيين عبد الرحيم مجيد نائبا عاما لدى المحكمة العليا.

تعيين بيطام عبد المجيد مديرا عاما للموارد البشرية بوزارة العدل.

تعيين حمدان عبد القادر مفتشا عاما بوزارة العدل.

تعيين جعرير عبد الحفيظ مديرا عاما للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل.

إنهاء مهام فتيحة بوخرصة رئيسة مجلس قضاء تيبازة.

إنهاء مهام ملاك عبد الله بصفته محاميا عاما لدى المحكمة العليا.