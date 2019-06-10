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    السفير الروسي بالدوحة: أمير قطر يزور روسيا في الخريف

    09:26 م الإثنين 10 يونيو 2019
    السفير الروسي بالدوحة: أمير قطر يزور روسيا في الخريف

    نور محمد خولوف

    الدوحة (د ب أ)

    أعلن السفير الروسي لدى قطر، نور محمد خولوف، اليوم الاثنين، أن أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، يستعد لزيارة روسيا هذا الخريف.

    وقال السفير، خلال احتفالية بمناسبة يوم روسيا: "تؤكد الزيارات الرسمية على متانة العلاقات بين البلدين"،بحسب وكالة سبوتنيك.

    وأضاف: "جاري الإعداد لزيارة أمير قطر إلى روسيا في خريف 2019".

    يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان قد تلقى دعوة في شهر مارس الماضي لزيارة الدولة الخليجية، حيث أعلن وزير الخارجية سيرجي لافروف عن قبول بوتين للدعوة.

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