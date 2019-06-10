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    أول تعليق من حاكم نيويورك على حادث تحطم هليكوبتر في مانهاتن

    08:37 م الإثنين 10 يونيو 2019
    أول تعليق من حاكم نيويورك على حادث تحطم هليكوبتر في مانهاتن

    أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك

    القاهرة - مصراوي

    قال أندرو كومو، حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، إن حادث تحطم طائرة هليكوبتر بأحد المباني في منطقة مانهاتن، قد يشمل ضحايا.

    وتابع كومو، في تعليق للصحفيين، أن الأشخاص المتواجدين داخل المبنى شعروا وكأنه يهتز.

    وأشار كومو، إلى أن التفسير الوحيد هو أن الهليكوبتر اضطرت للقيام بهبوط اضطراري وتحطمت على سطح المبنى. لا يوجد تفسير آخر.

    وشهدت منطقة مانهاتن بمدينة نيويورك الأمريكية، الإثنين، ارتطام مروحية بأحد المباني.

    وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن المروحية تحطمت لدى محاولاتها الهبوط على المبنى.

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