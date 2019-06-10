ترامب يلوح بفرض رسوم على الخمور الفرنسية

واشنطن - (د ب أ)

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى احتمال فرض رسوم جديدة على واردات بلاده من الخمور الفرنسية، بهدف مساندة الشركات الأمريكية العاملة في مجال إنتاج الخمور.

وقال الرئيس ترامب في مقابلة مع قناة "سي.إن.بي.سي" التلفزيونية الأمريكية ركزت بدرجة كبيرة على موضوع الرسوم التجارية إن "فرنسا تفرض رسوما كبيرة على خمورنا، في حين أننا نحصل على رسوم قليلة على خمورهم.. من العدالة أن نفعل شيئا بشأن هذا الوضع".

وأضاف "ترامب" أنه تلقى شكاوى عديدة من شركات الخمور الأمريكية بشأن صعوبة دخولها إلى السوق الفرنسية.

كان الرئيس الأمريكي قد التقى مع نظيره الفرنسي "إيمانويل ماكرون" في الأسبوع الماضي على هامش الاحتفال بذكرى نزول قوات الحلفاء على ساحل النورماندي الفرنسي أثناء الحرب العالمية الثانية.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يشكو فيها ترامب من الرسوم على الخمور، حيث طالب العام الماضي بضرورة خفض الرسوم الأوروبية على الخمور الأمريكية.