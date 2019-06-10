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بوتين يهنئ توكايف بفوزه في الانتخابات الرئاسية بكازاخستان

05:39 م الإثنين 10 يونيو 2019
بوتين يهنئ توكايف بفوزه في الانتخابات الرئاسية بكازاخستان

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

موسكو (أ ش أ)

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -خلال اتصال هاتفي- قاسم جومارت توكايف، بفوزه في الانتخابات الرئاسية في كازاخستان، وتمنى له النجاح في المنصب الحكومي الرفيع.

وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أن توكاييف شكر الرئيس بوتين على التهنئة، وهنأه بالعيد الوطني الروسي المرتقب (يوم روسيا).

وأعلن نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية الكازاخية قسطنطين بيتروف اليوم الاثنين، فوز قاسم جومارت توكايف بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 70.76% من الأصوات، وذلك وفقا للنتائج الأولية للتصويت.

وكان الحزب الحاكم في كازاخستان قد اختار الرئيس الانتقالي توكاييف ليكون مرشحه للانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت أمس الأحد، بعدما حصل على دعم نور سلطان نزاربايف الذي تولى قيادة البلاد على مدى ثلاثة عقود قبل استقالته في مارس الماضي.

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فلاديمير بوتين جومارت توكايف كازاخستان روسيا

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