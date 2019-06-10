تونس تعتزم استخدام طائرات بدون طيار لمراقبة المزارع وسط شكوك بافتعال حرائق

تونس - (د ب أ):

قال وزير الفلاحة التونسي سمير الطيب اليوم الاثنين إن الوزارة تتجه لاستخدام طائرات بدون طيار لتشديد مراقبة المساحات الزراعية الكبيرة، في ظل شكوك حول انتشار حرائق مفتعلة.

وقال الوزير اليوم إن القطاع الفلاحي كان بدأ باستخدام هذه الطائرات لكنه سيتم توظيفها لأول مرة لمراقبة المساحات الزراعية الكبيرة في خمس ولايات في البلاد.

وأعلنت الوزارة تكليف 40 مختصا لتسيير الطائرات، بعدما كانوا خضعوا إلى تدريب مع وكالة التعاون الكوري الجنوبي.

وتشهد عدة مناطق فلاحية في شمال غرب تونس، مثل سليانة والكاف وباجة، حرائق طالت بشكل خاص مزارع الحبوب. ويخشى أصحاب هذه المزارع من أن تكون هناك عمليات حرق ممنهجة.

وأبدت وحدات من الحماية المدنية لوسائل الاعلام المحلية أيضا شكوكها بأن تكون الحرائق مفتعلة.

وقال الطيب لإذاعة "شمس إف إم" الخاصة اليوم :"ننتظر موسما واعدا، ونقوم بجلسات مستمرة في الولايات مع الأمن والجيش. وسندرس يوم الأربعاء مع وزير الداخلية مسألة الحرائق".

وتابع الوزير :"ليس لدينا معلومات كاملة حول الأسباب".

ولم يستبعد الوزير وجود عمليات حرق متعمدة، لكنه لفت أيضا إلى الارتفاع الكبير والمفاجئ لدرجات الحرارة في حزيران/يونيو والتي تجاوزت المعدل لمثل هذه الفترة بعشر درجات، لتصل إلى 44 درجة.

وتتوقع تونس هذا العام تحقيق إنتاج قياسي من الحبوب يتجاوز 20 مليون قنطار.