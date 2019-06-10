الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران ترفع تخصيب اليورانيوم

فيينا - (د ب أ):

قال يوكيا أمانو مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران تعزز من عمليات تخصيب اليورانيوم عقب إعلانها عن انسحابها التدريجي من الاتفاق النووي مع القوى العالمية الكبرى.

وأضاف للصحفيين، في إشارة إلى أحدث المعلومات التي جمعها مفتشو الوكالة في إيران" وتيرة الانتاج تتصاعد".

وأوضح أنه من غير الواضح متى سوف يتجاوز مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران الحد الذي نص عليه الاتفاق، الذي تم التوصل إليه عام 2015، وذلك لأن الانتاج متذبذب.