بركانان في إندونيسيا يثوران في يومين متتاليين

جاكرتا - (د ب أ):

أعلن مسؤول في إندونيسيا أن بركان جبل أجونج بجزيرة بالي قد ثار اليوم الاثنين، مطلقا عمود رماد بطول كيلومتر واحد من فوهته، وذلك في اليوم التالي لثوران بركان جبل سينابونج في سومطرة الشمالية.

وقال ديوا ميد مريتا ياسا ،من مرصد جبل أجونج، إن ثوران جبل أجونج وقع بعد ظهر اليوم بوقت قصير (0400 بتوقيت جرينتش)، وشوهد عمود الرماد متوسط الكثافة يتصاعد شرق وجنوب شرق البركان، والذي يعتبره شعب بالي مقدسا.

وأفاد ياسا بأن جهاز قياس الزلازل الذي سجل ثوران البركان أظهر أنه استمر لمدة دقيقة واحدة. ويُحظر على السكان المحليين والسائحين الدخول إلى محيط نصف قطره 4 كيلومترات من البركان، الذي يبلغ ارتفاعه3142 مترا.

ولا تزال حالة البركان في المستوى الثاني الذي يعرف بـ"البقاء في حالة تأهب"، إلى جانب ثلاثة براكين أخرى: جبل كارانجيتانج وجبل سوبوتان في سولاويزي الشمالية وجبل سينابونج في سومطرة الشمالية.

وثار بركان جبل سينابونج أمس الأحد، حيث أطلق عمودا من الرماد أسود اللون السميك ارتفاعه 7 كيلومترات في السماء من فوهته خلال ثوران استمر تسع دقائق. ويرتفع البركان 2460 مترا فوق مستوى سطح البحر.

وصدرت إرشادات للسكان المحليين بارتداء أقنعة الوجه لحمايتهم من استنشاق الرماد البركاني.

وهناك نحو 127 بركانا نشطا في الأرخبيل الإندونيسي، والذي يقع على حزام النار الخاص بالمحيط الهادئ، ما يجعل إندونيسيا عرضة للزلازل وموجات المد والانفجارات البركانية.