برلماني يطالب بإلغاء مقابلات النواب مع الوزراء: "حبر على ورق"

كتب- أحمد علي:

طالب النائب خالد الهلالي، وزير مجلس النواب بإلغاء مواعيد النواب مع الوزاء ورؤساء الهيئات بالدولة قائلا: "مواعيد حبر على ورق".

وقال فى بيانه العاجل خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين، إن جميع الوزاء في اجتماعات مستمرة وخاصة وزارتي التربية والتعليم والصحة، قائلا: "هي والعدم سواء، وأصبح الآن لا عندي صحة ولا تعليم".

وتابع: "حزين جدا لما يدور بوزارة التربية والتعليم بشأن التعاقد مع المعلين وإلغاء مسابقة التعيين السابقة، قائلا: "هل يعقل أن يكون هناك تعاقد لمدة شهر واحد".

وطالب بضروة استدعاء وزير التربية والتعليم للبرلمان لكشف الحقائق حول إلغاء مسابقة المعلمين.