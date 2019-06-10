برلماني يطالب بإلغاء مقابلات النواب مع الوزراء: "حبر على ورق"
كتب- أحمد علي:
طالب النائب خالد الهلالي، وزير مجلس النواب بإلغاء مواعيد النواب مع الوزاء ورؤساء الهيئات بالدولة قائلا: "مواعيد حبر على ورق".
وقال فى بيانه العاجل خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين، إن جميع الوزاء في اجتماعات مستمرة وخاصة وزارتي التربية والتعليم والصحة، قائلا: "هي والعدم سواء، وأصبح الآن لا عندي صحة ولا تعليم".
وتابع: "حزين جدا لما يدور بوزارة التربية والتعليم بشأن التعاقد مع المعلين وإلغاء مسابقة التعيين السابقة، قائلا: "هل يعقل أن يكون هناك تعاقد لمدة شهر واحد".
وطالب بضروة استدعاء وزير التربية والتعليم للبرلمان لكشف الحقائق حول إلغاء مسابقة المعلمين.
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