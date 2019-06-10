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    برلماني يطالب بإلغاء مقابلات النواب مع الوزراء: "حبر على ورق"

    02:45 م الإثنين 10 يونيو 2019
    برلماني يطالب بإلغاء مقابلات النواب مع الوزراء: "حبر على ورق"

    النائب خالد الهلالي وزير مجلس النواب

    كتب- أحمد علي:

    طالب النائب خالد الهلالي، وزير مجلس النواب بإلغاء مواعيد النواب مع الوزاء ورؤساء الهيئات بالدولة قائلا: "مواعيد حبر على ورق".

    وقال فى بيانه العاجل خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين، إن جميع الوزاء في اجتماعات مستمرة وخاصة وزارتي التربية والتعليم والصحة، قائلا: "هي والعدم سواء، وأصبح الآن لا عندي صحة ولا تعليم".

    وتابع: "حزين جدا لما يدور بوزارة التربية والتعليم بشأن التعاقد مع المعلين وإلغاء مسابقة التعيين السابقة، قائلا: "هل يعقل أن يكون هناك تعاقد لمدة شهر واحد".

    وطالب بضروة استدعاء وزير التربية والتعليم للبرلمان لكشف الحقائق حول إلغاء مسابقة المعلمين.

    خالد الهلالي مجلس النواب وزارة التربية والتعليم وزارة الصحة

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