منظمة العمل الدولية تطالب بالتأكيد على العدالة الاجتماعية في بيان القرن

جنيف - (د ب أ):

افتتح المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جاي رايدر، اليوم الاثنين مؤتمر اليوبيل الذهبي للمنظمة في جنيف بمناسبة مرور مائة عام على تأسيسها.

وقال رايدر إن التحول التكنولوجي يغير سوق العمل على نحو سريع غير مسبوق، غير أن الحكومات هي التي تحدد مستقبل العمل وليس الروبوتات أو الذكاء الاصطناعي.

وناشد رايدر كافة الدول الأعضاء في المنظمة، وعددها 187 دولة، إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية خلال صياغة خطوط إرشادية قوية بشأن مستقبل العمل في بيان القرن المخطط إقراره خلال المؤتمر الختامي في 21 يونيو الجاري.

ومن المنتظر أن يشارك في المؤتمر نحو 40 رئيس حكومة ودولة، من بينهم المستشارة أنجيلا ميركل غدا الثلاثاء.

وقالت ميركل يوم السبت الماضي في رسالتها الأسبوعية المتلفزة على الإنترنت: "نريد أن تُطبق المعايير الاجتماعية على كافة الناس في العالم".

وأكدت ميركل أن نشاط منظمة العمل الدولية أيضا في مجال الرقمنة مهم بالنسبة لألمانيا، موضحة أن المنظمة تعمل على صياغة "بيان القرن" بشأن الرقمنة والعمل الاجتماعي وتنشغل بإيجاد توازن بين فرص ومخاطر التحول الرقمي، وقالت: "وهذا أيضا في صميم المصلحة الألمانية".

وتسعى المنظمة إلى دعم السلام العالمي عبر تحسين ظروف الحياة والعمل لكافة المواطنين في أنحاء العالم.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة العمل الدولية هي أقدم منظمة متخصصة تابعة للأمم المتحدة.

ويشارك في المؤتمر مسؤولون حكوميون وممثلون عن اتحادات عمالية وأرباب العمل.

ووضعت المنظمة نحو 190 اتفاقية وأكثر من مئتي توصية لمعايير العمل، من بينها مواثيق عن حقوق النقابات العمالية ومناهضة التمييز ومكافحة العمالة القسرية وأسوأ أشكال عمالة الأطفال. وتعمل المنظمة حاليا على إيجاد سبل لضمان السلام الاجتماعي في ظل التغييرات السريعة التي تحدث في عالم العمل عبر التحول الرقمي.