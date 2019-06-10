مقتل مسؤول بـ"الجماعة الإسلامية" في جنوب لبنان

بيروت - (د ب أ):

أكدت "الجماعة الإسلامية" في لبنان مقتل أحد مسؤوليها علي يد مجهولين جنوبي البلاد.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية ذكرت أن الشيخ محمد قاسم جرار مسؤول العلاقات العامة في الجماعة الإسلامية في حاصبيا ومرجعيون وشبعا، جنوب لبنان، لقي حتفه على يد مجهولين أطلقوا النار عليه الليلة الماضية.

وذكرت الوكالة أن مجهولين أطلقوا النار ليل الأحد/الاثنين على جرار أمام مستوصف الرحمة الطبي الذي يديره في بلدة شبعا فأصابوه بأربع رصاصات أدت إلى مقتله.

وهرعت القوى الأمنية إلى مكان الجريمة وفتحت تحقيقاً في الحادثة لكشف ملابساتها، فيما سير الجيش اللبناني دوريات راجلة للبحث عن الفاعلين.

ونعت الجماعة الإسلامية في لبنان، في بيان، جرار وقالت إنها "تزف إلى جماهيرها الصابرة المحتسبة الشهيد الشيخ محمد قاسم جرار ... الذي اغتالته يد الغدر والعمالة والخيانة مساء الأحد أثناء قيامه بواجبه أمام مستوصف الرحمة الطبي الذي يديره في شبعا".

وأضافت :"رحم الله الشيخ محمد جرار المقاوم الثابت الذي نذر نفسه للثبات في أرضه ولتقديم خدماته الاجتماعية والصحية والطبية والإغاثية لكل مألوم ومكلوم وملهوف وكل محتاج ولكل أرملة وطفل من أبناء منطقته أو من الأخوة النازحين".

واستنكر فرع "تيار المستقبل" في المنطقة "جريمة اغتيال" جرار، وحث الجميع على العمل على "مواجهة تداعيات هذه الجريمة بالوحدة والحكمة لتفويت الفرصة على كل من يحاول التلاعب باستقرار شبعا وتهديد أمنها وإثارة الفتنة بين أهلها".