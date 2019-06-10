مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: التوترات المتفاقمة بشأن الاتفاق النووي مقلقة

فيينا - (د ب أ):

قال يوكيا أمانو مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن التوترات المتفاقمة بشأن الاتفاق النووي الإيراني مقلقة، مشيرا إلى إعلان طهران الانسحاب الجزئي من الاتفاق النووي مع القوى العالمية الكبرى.

وأضاف خلال اجتماع للوكالة أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2015 أعطى للمفتشين الدوليين فرصة أفضل للتحقق من الأنشطة النووية للجمهورية الإسلامية.

وأوضح" ولذلك أتمنى أن نستطيع التوصل لسبل للحد من التوترات الحالية عبر الحوار".

وأضاف " من الضروري أن تنفذ إيران التزاماتها المتعلقة بالأنشطة النووية بالكامل" وفقا للاتفاق، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام.