السلطات السودانية تفرج عن ثلاثة قياديين بالحركة الشعبية

الخرطوم - (د ب أ):

أطلقت السلطات السودانية اليوم الإثنين سراح كل من ياسر عرمان وخميس جلاب ومبارك ادول.

وذكرت شبكة الشروق السودانية اليوم أن السلطات أطلقت سراح القيادي بالحركة الشعبية ياسر عرمان، الذي كان قد وصل للبلاد عقب نجاح الثورة السودانية، مشيرة إلى إطلاق سراح القيادين بالحركة الشعبية خميس جلاب ومبارك أدول عقب اعتقالهما خلال الأيام الماضية.

وكان عرمان أعلن قبيل اعتقاله أنه تلقي خمس رسائل من المجلس العسكري الانتقالي تطالبه فيها بمغادرة الخرطوم، كما أن عرمان شارك في عدد من فعاليات قوي الحرية والتغيير بعد وصوله للخرطوم، بحسب شبكة الشروق.