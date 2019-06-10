الجزائر: حبس رجل أعمال ونجله وشقيقه على خلفية فساد

القاهرة- (مصراوي):

أمرت محكمة جزائية، الاثنين، بحبس رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، المُقرّب من رموز الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، على خلفية قضايا فساد، كما أمرت المحكمة بحبس نجل رجل الأعمال وشقيقه.

وأفادت بأنه تم إيداع رجل الأعمال محيي الدين طحكوت بسجن الحراش شرقي العاصمة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين (السادسة صباحًا بتوقيت جرينتش).

وجرى التحقيق مع طحكوت بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة طيلة ليلة الأحد- الاثنين، بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية.

ويملك طحكوت عقودا لنقل الطلبة لعشرات الجامعات الجزائرية، بدأها في التسعينات من القرن الماضي، بجامعة العاصمة، وتوسعت مطلع الألفية لعديد المحافظات.

في مارس الماضي، مُنِع محيي الدين طحكوت من السفر بطائرته الخاصة التي يملكها برفقة عدد من رجال الأعمال.

وتحقق النيابة العامة الجزائرية في شبهات فساد مالي واقتصادي بحق رجال أعمال وسياسيين ومسؤولين سابقين في نظام الرئيس المُستقيل، عبدالعزيز بوتفليقة

وفي وقت سابق، صرح قائد أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، بأن "العدالة ستفتح قضايا فساد كبرى".

وأضاف أن العدالة "استرجعت كافة صلاحيتها، وستعمل بكل حرية ودون قيود ولا ضغوطات ولا إملاءات على متابعة كل العصابة، التي تورطت في قضايا نهب المال العام".