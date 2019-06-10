محكمة هندية تدين 6 أشخاص في قضية اغتصاب وقتل طفلة في كشمير

نيودلهي - (د ب أ):

أعلن محامي إن محكمة عاجلة أدانت اليوم الاثنين ستة رجال متهمين باغتصاب وقتل فتاة عمرها 8 أعوام في ولاية جامو وكشمير الهندية.

وكان قد تم العثور على جثة الفتاة التي تنتمي إلى قبيلة بدوية مسلمة عليها علامات إصابة في غابة بالقرب من مدينة كاتوا في يناير 2018.

وأفادت الشرطة بأن الفتاة كانت قد تعرضت لاحتجازها في أحد المعابد في منطقة كاتوا لأكثر من أربعة أيام، وتخديرها واغتصابها بشكل متكرر وضربها بوحشية حتى الموت.

وتم اعتقال 8 ذكور، بينهم حدث، فيما يتعلق بالقضية.

وأفادت قناة "إنديا توداي" بأن محكمة في مدينة باثانكوت أدانت ثلاثة من الرجال بتهمة الاغتصاب والقتل، بينما اتهم الآخرون، ومن بينهم شرطيان، بتدمير الأدلة.

وقال محامي الدفاع أنكور شارما: "لم نحصل بعد على نسخة من الحكم، وسوف نحتاج لانتظار التفاصيل ... لقد أدين ستة من المتهمين، وتمت تبرئة أحدهم".

ومن المتوقع الإعلان عن العقوبة في وقت لاحق اليوم. وتصل العقوبة القصوى للاغتصاب والقتل إلى الإعدام، أما بالنسبة لتدمير الأدلة فيمكن أن تصل عقوبته إلى السجن لمدة ثلاث سنوات.

وسوف تتم محاكمة المتهم الثامن الحدث أمام محكمة منفصلة.

واحتل الحادث عناوين الصحف بعد أن احتجت الجماعات المتطرفة الهندوسية في المنطقة على اعتقال المتهمين وحاول المحامون منع الشرطة من توجيه التهم.