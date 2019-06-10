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    "تحالف دعم الشرعية" يطلق حملة لإغاثة المتضررين من الأمطار الغزيرة جنوب اليمن

    11:12 ص الإثنين 10 يونيو 2019
    "تحالف دعم الشرعية" يطلق حملة لإغاثة المتضررين من الأمطار الغزيرة جنوب اليمن

    المتحدث باسم قوات التحالف العربي تركي المالكي

    الرياض - (د ب أ):

    صرح المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتابع ما تعرضت له محافظة عدن اليمنية وبعض المحافظات المجاورة لها من آثار للأمطار الغزيرة وما خلفته من أضرار.

    ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الاثنين عنه القول إن قيادة القوات المشتركة للتحالف، الذي تقوده السعودية، ستبدأ إطلاق حملة إغاثية عاجلة وجسر جوي لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للمتضررين بتلك المحافظات.

    وتشمل الحملة تقديم المواد الغذائية، والمواد الطبية والإيوائية، وفتح الطرقات، وسحب المياه، وإصلاح الكهرباء، وتقديم الدعم بالمعدات اللازمة.

    تركي المالكي تحالف دعم الشرعية اليمن الأمطار الغزيرة

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