القوات الأمريكية تقتل وتصيب عددا من عناصر طالبان في غارات جوية منفصلة

كابول - (د ب أ):

قامت القوات الأمريكية بغارات جوية دعما للقوات الأفغانية في منطقة زومرات بإقليم باكتيا، مما أسفر عن مقتل 11 من عناصر طالبان.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" عن الجيش قوله في بيان له، إن الغارات الجوية أصابت أيضا خمسة من عناصر طالبان.

وفي الوقت نفسه، قتلت القوات الأفغانية ثلاثة من عناصر طالبان، أثناء وقوع اشتباك في منطقة جالريز بإقليم وارداك.

كما اندلع اشتباك بين قوات الأمن وعناصر طالبان في منطقة خيركوت بإقليم باكتيكا.

وقتلت قوات الأمن أربعة من عناصر طالبان وأصابت متشددا آخر في نفس الاشتباك.