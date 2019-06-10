29 ألف طالب وطالبة يبدأون امتحان الاقتصاد في المنوفية

المنوفية - عاشور أبوسالم:

انطلق في التاسعة من صباح اليوم الاثنين، امتحان مادة الاقتصاد في اختبارات الثانوية العامة بمدارس محافظة المنوفية المختلفة، حيث استقبلت المدارس 29 ألف و166 طالبًا وطالبة مقسمين على 77 لجنة لأداء امتحاني مادتي الاقتصاد والإحصاء.

وقال مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، إن المديرية بكامل طاقتها تتابع الامتحانات بالتعاون مع مديرية أمن المنوفية، حيث تم وضع خطط تأمين اللجان ونقل كافة كراسات الامتحان إلى مراكز التوزيع وسط تأمين مكثف من مديرية الأمن.​