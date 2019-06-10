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مسلحون يختطفون عاملين لبنانيين في نيجيريا

07:13 ص الإثنين 10 يونيو 2019
مسلحون يختطفون عاملين لبنانيين في نيجيريا

الشرطة النيجيرية

(أ ش أ):

أعلن المتحدث باسم الشرطة النيجيرية نامدي أوموني، أمس الأحد، اختطاف عاملين لبنانيين على أيدي مسلحين في منطقة "أندوني" الواقعة في ولاية "ريفرز" الغنية بالنفط.

وقال أوموني - حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية - إن العاملين كانا يعملان في بناء الطرق وتم اختطافهما، الجمعة الماضية، مضيفًا أنه تم استجواب عدد من الأشخاص بهدف الوصول إلى المنفذين الرئيسيين لعملية الاختطاف.

يذكر أنه في أبريل الماضي اختطف مسلحون عاملين أجنبيين في أحد مواقع النفط بـ"أندوني"، ما دفع الشرطة إلى تكثيف الأمن بالمنطقة.

هذا المحتوى من

Asha
الشرطة النيجيرية عملية اختطاف لبنان

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