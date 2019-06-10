حول العالم في 24 ساعة: اعتقال عشرات من أنصار المعارضة مع بدء العصيان المدني بالسودان

القاهرة – مصراوي:

شهد العالم الأحد، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها، اعتقال عشرات من أنصار المعارضة في السودان، في الأول لحملة عصيان مدني في أنحاء البلاد بهدف إرغام المجلس العسكري الانتقالي على تسليم السلطة إلى حكومة بقيادة مدنية.