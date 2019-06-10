  • عاجل:بالدرجات.. تعرف على تفاصيل طقس الاثنين

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان رئيس الكاف هجوم العريش

    حول العالم في 24 ساعة: اعتقال عشرات من أنصار المعارضة مع بدء العصيان المدني بالسودان

    12:01 ص الإثنين 10 يونيو 2019
    حول العالم في 24 ساعة: اعتقال عشرات من أنصار المعارضة مع بدء العصيان المدني بالسودان

    الاحتجاجات فى السودان

    القاهرة – مصراوي:

    شهد العالم الأحد، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها، اعتقال عشرات من أنصار المعارضة في السودان، في الأول لحملة عصيان مدني في أنحاء البلاد بهدف إرغام المجلس العسكري الانتقالي على تسليم السلطة إلى حكومة بقيادة مدنية.

    الاحتجاجات فى السودان السودان العصيان المدني بالسودان المعارضة السودانية تظاهرات هونج كونج قضايا فساد رئيس الوزراء الجزائري هايكو ماس

    الخبر التالى:

    مصرع شخص وجرح 6 جراء سقوط رافعة على مبنى سكني في مدينة أمريكية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    الأخبار المتعلقة

    اعلان

    باقى المحتوى

    باقى المحتوى

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان