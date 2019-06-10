حول العالم في 24 ساعة: اعتقال عشرات من أنصار المعارضة مع بدء العصيان المدني بالسودان
القاهرة – مصراوي:
شهد العالم الأحد، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها، اعتقال عشرات من أنصار المعارضة في السودان، في الأول لحملة عصيان مدني في أنحاء البلاد بهدف إرغام المجلس العسكري الانتقالي على تسليم السلطة إلى حكومة بقيادة مدنية.
الأخبار المتعلقة
-
وزير الخارجية الألماني يصل إلى إيران لبحث الاتفاق النووي
-
الحرية والتغيير: مستمرون في العصيان حتى إسقاط المجلس العسكري السوداني
-
"العسكري السوداني": لا انشقاق في المنظومة الأمنية.. ولسنا أعداء لقوى
-
العربية: إحالة 90 ضابطًا بالمخابرات إلى التقاعد في السودان
-
المجلس العسكري السوداني: لم تتأثر الحياة رغم دعوة الحرية والتغيير
-
وزير الخارجية الإماراتي: حادث "الفجيرة" اعتداء على بلادنا وسلامة الملاحة
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
-
695
-
607
-
548
-
303
-
294
-
247
-
224
-
184
-
132
-
122