أبرز التصريحات في 24 ساعة.. حادث "الفجيرة" اعتداء على بلادنا وسلامة الملاحة
القاهرة - مصراوي:
قال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إن حادث "الفجيرة" يعد اعتداء على الإمارات والدول الأخرى وسلامة الملاحة، وأكد زعيم حزب الأمة القومي السوداني، الصادق المهدي، أن التصعيد المتبادل بين قوى المعارضة والمجلس العسكري الانتقالي، سيضر بالبلاد، وقال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تعليقًا على "صفقة القرن"، إنه لا يمكن لأي دولة في العالم قبول خطة يتم فرضها على الفلسطينيين.
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