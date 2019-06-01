آلاف من متظاهري "السترات الصفراء" يخرجون مجددا إلى شوارع فرنسا

باريس (د ب أ)

خرج عدة آلاف من متظاهري حركة "السترات الصفراء" إلى الشوارع في فرنسا اليوم السبت، حسبما أفادت محطة "فرانس إنفو" الإذاعية، لتتواصل بذلك المظاهرات التي هزت المشهد السياسي للبلاد منذ بدايتها في نوفمبر.

وقالت "فرانس إنفو" إن 9500 شخص خرجوا إلى الشوارع في مختلف أنحاء البلاد، بينما قالت حركة السترات الصفراء إن 32 ألفا و600 شخص شاركوا في مظاهرات اليوم.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أنه لا توجد تقارير أولية عن حدوث أعمال عنف.

وتراجعت أعداد المشاركين بالاحتجاجات السبت الماضي، قبل انتخابات البرلمان الأوروبي، حيث شارك 12 ألفا و500 شخص، مقارنة بـ 15 ألفا و500 شخص في الأسبوع السابق له في أنحاء فرنسا، حسب وزارة الداخلية، رغم أن حركة السترات الصفراء قالت إن 35 ألف متظاهر شاركوا في مسيرات الأسبوع الماضي.

ويتظاهر محتجو "السترات الصفراء" ضد سياسات الإصلاح التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومة الوسط الموالية لأوروبا، والتي تراجعت في انتخابات الاتحاد الأوروبي أمام حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان.

وعارضت الحركة في البداية الزيادات المخطط لها في ضريبة الوقود لكنها أثارت قضايا أوسع حول الديمقراطية المباشرة والأجور والضرائب منذ إلغاء تلك الزيادات.

وبداية، شارك نحو 250 ألفا في الاحتجاجات، التي غالبا ما كانت تشوبها أعمال عنف، على خلفية اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.