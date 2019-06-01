روسيا: ارتفاع محصلة المصابين جراء انفجار مصنع الديناميت إلى 42 شخصا

موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم السبت، ارتفاع محصلة المصابين جراء الانفجارات بمصنع "كريستال" لتصنيع الديناميت في بلدة دزيرجينسك بوسط روسيا إلى 42 شخصا.

وذكرت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة (تاس) - أنه تم نقل 14 مصابا إلى المستشفى للحصول على العلاج اللازم، مشيرة إلى أن المصابين لا يعاني أي منهم من إصابة خطيرة جراء الانفجار الذي وقع في وقت سابق اليوم.