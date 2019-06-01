روسيا: ارتفاع محصلة المصابين جراء انفجار مصنع الديناميت إلى 42 شخصا
09:40 م السبت 01 يونيو 2019
موسكو (أ ش أ)
أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم السبت، ارتفاع محصلة المصابين جراء الانفجارات بمصنع "كريستال" لتصنيع الديناميت في بلدة دزيرجينسك بوسط روسيا إلى 42 شخصا.
وذكرت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة (تاس) - أنه تم نقل 14 مصابا إلى المستشفى للحصول على العلاج اللازم، مشيرة إلى أن المصابين لا يعاني أي منهم من إصابة خطيرة جراء الانفجار الذي وقع في وقت سابق اليوم.
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