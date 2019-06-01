تحديد هوية الضحايا الـ 12 في هجوم فيرجينيا بيتش

واشنطن (د ب أ)

حددت السلطات في فرجينيا بيتش اليوم السبت هوية الـ 12 شخصا الذين قتلوا على يد مسلح اقتحم مجمع مبنى البلدية بمسدس مساء يوم الجمعة.

وقال ديف هانسن، مدير مبنى المدينة في مؤتمر صحفي إن جميع الضحايا، باستثناء أحدهم، عملوا في مبنى مدينة فيرجينيا بيتش، وهي مدينة ساحلية تقع جنوب شرقي ولاية فرجينيا.

وقال رئيس الشرطة جيمس سيربيرا إن المسلح، الذي عمل مهندسا في البلدية لمدة 15 عامًا، سيتم تحديد هويته علنا مرة واحدة فقط، باسم ديوين كرادوك.

وبالإضافة إلى القتلى أصيب أربعة أشخاص بجروح خطيرة جراء إطلاق النار.

وقال هانسن: "منذ ستة عشر ساعة، فارق 12 شخصًا الحياة نتيجة أعمال عنف لا معنى لها وغير مفهومة. لذلك نحن اليوم جميعا في حالة أسى".

ووفقًا لأرشيف "جن فايولينس آركايف"، وهو موقع إلكتروني، فإن هذا هو هجوم إطلاق النار الجماعي رقم 150 في الولايات المتحدة خلال عام 2019 حتى الآن.