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    إطلاق صاروخين من سوريا تجاه جبل الشيخ في الجولان المحتل

    08:03 م السبت 01 يونيو 2019
    إطلاق صاروخين من سوريا تجاه جبل الشيخ في الجولان المحتل

    إطلاق صاروخين من سوريا تجاه جبل الشيخ في الجولان ا

    القاهرة – مصراوي:

    أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إطلاق صاروخين من الأراضي السورية، تجاه جبل الشيخ في الجولان السورية المحتلة، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "هآرتس" العبرية.

    وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه لا توجد إصابات أو قتلى في حادث إطلاق صاروخين على الجولان السوري المحتل.

    يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصدر إعلانًا مؤخرًا، يعترف فيه بأن الجولان السوري أراضي إسرائيلية، الأمر الذي رفضه المجتمع العربي والدولي جملة وتفصيلًا، مفسرين أنه يخالف القوانين الدولية.

    الاحتلال الاسرائيلي سوريا الجولان السورية الجولان المحتلة
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