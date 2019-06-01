دعوات لهيئات تنظيم الطيران فى العالم للسماح بعودة رحلات "بوينج 737 ماكس"

واشنطن / سول - (د ب أ):

وجهت شركات الطيران العالمية دعوات لهيئات تنظيم الطيران على مستوى العالم بالعمل سويا من أجل السماح بعودة الرحلات الجوية على طائرات بوينج 737 ماكس ومنع حدوث خلاف بين الهيئات التنظيمية حول هذا الأمر.

وقاد إد باستيان، الرئيس التنفيذي لشركة "دلتا إيرلاينز" الجوية الأمريكية، هذه الدعوات من أجل اتخاذ إجراءات تنظيمية منسقة فيما يتعلق بعودة استخدام طائرات بوينج 737 ماكس الأكثر مبيعا.

جاء ذلك خلال أول اجتماع موسع يعقده رؤوساء شركات الطيران في كوريا الجنوبية منذ وقوع حادثي تحطم طائرتي بوينج 737 ماكس 8 في إثيوبيا وإندونيسيا ، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج اليوم السبت.

وقال إد باستيان إن التوصل إلى موافقة جماعية من جانب سلطات الطيران في جميع أنحاء العالم حول سلامة طائرات بوينج 737 ماكس 8 سيساعد في استعادة ثقة المستهلك المهتزة في هذا النوع من الطائرات.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة "دلتا إيرلاينز" الجوية الأمريكية في تصريحات صحفية في سول: "من المهم للغاية أن تتعاون هيئات تنظيم الطيران في جميع أنحاء العالم وتتخذ قرارا موحدا بشأن سلامة طائرات بوينج 737 ماكس 8".

وتابع باستيان قائلا: "إن إبقاء السياسة بعيداً عن مسائل السلامة أمر مهم".

من جانبها، حذرت رابطة شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، التي تضم في عضويتها الخطوط الجوية السنغافورية، الخطوط الجوية الماليزية، وهما من مستخدمى طائرات بوينج 737 ماكس 8، حذرت من أن تؤدي مجموعة من التقييمات غير الدقيقة لهيئات تنظيم الطيران حول صلاحية طائرات ماكس للتشغيل الجوي إلى إطالة أمد الوضع الراهن .

وألغيت جميع الرحلات الجوية على متن طائرات بوينج 737 ماكس، التي نجحت في تحقيق الآلآف من طلبات البيع فقط بعد طرحها بعامين في سوق الطيران في مارس، وذلك بعد أن أدى حادث طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية في 10 أذار / مارس الماضي في صدور أوامر بمنع تحليق هذا النوع من الطائرات، بدءا من الصين وانتهاءا بالولايات المتحدة.