نائب روسي يرجح مشاركة بلاده بالدورة الجديدة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

موسكو - (أ ش أ):

رجح رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي مشاركة روسيا في دورة يونيو للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، حال اتخذت الجمعية قرارا بشأن عدم جواز فرض عقوبات على الوفود الوطنية.

وقال سلوتسكي، في تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم السبت، "أعترف بأنه يمكن للوفد الروسي أن يشارك في دورة يونيو للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا حال اتخذت الجمعية قرارًا بشأن عدم جواز فرض العقوبات على الوفود الوطنية في اليوم الأول من عمل الجلسة".

وأشار إلى أن قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المحتمل للتخلي عن العقوبات ضد الوفود الوطنية سيفيد كلًا من روسيا ومجلس أوروبا من أجل الحفاظ على دورها في البنية الجديدة للقرن الحادي والعشرين.

وأضاف قائلًا: "كما تتذكرون، سيتم انتخاب الأمين العام لمجلس أوروبا في جلسة يونيو، وإن مشاركة روسيا في هذه الانتخابات أمر مهم لمواصلة التعاون المشروع مع تلك المنظمة".