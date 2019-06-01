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    الخارجية تدعو المسافرين إلى تنزانيا لضرورة تجنب استخدام الأكياس البلاستيك

    05:40 م السبت 01 يونيو 2019
    الخارجية تدعو المسافرين إلى تنزانيا لضرورة تجنب استخدام الأكياس البلاستيك

    وزارة الخارجية المصرية

    القاهرة - (أ ش أ):

    أهابت وزارة الخارجية، اليوم السبت، بالمواطنين المسافرين إلى دولة تنزانيا ضرورة مراعاة ما أعلنته حكومة تنزانيا، في ضوء حرصها على نظافة البيئة، أنه اعتبارا من الأول من يونيو الجارى ستحظر استخدام كل أنواع الأكياس البلاستيكية سواء المصدرة أو المستوردة أو المصنعة أو المخزنة.

    وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم- أن هذا الحظر لن يشمل الأكياس البلاستيك المستخدمة لأغراض طبية أو صحية أو إنشائية أو صناعية أو زراعية، داعية المواطنين المسافرين إلى دولة تنزانيا ضرورة تجنب استخدام الأكياس البلاستيك، سواء كحقائب لتغليف بعض الأغراض داخل حقائب السفر أو استخدامها كحقائب سفر، وذلك لتجنب تعرضهم للمخالفة ووضعهم تحت طائلة القانون.

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    الخارجية المصرية تنزانيا البيئة الأكياس البلاستيك

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