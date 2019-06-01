دبلوماسي أمريكي يرحب بعقد اجتماع بين قادة أفغانستان وباكستان

كابول - (أ ش أ):

رحّب الممثل الأمريكي الخاص للمصالحة في أفغانستان السفير زلماي خليل زاد، اليوم السبت، بعقد اجتماع مستقبلي بين قادة كل من أفغانستان وباكستان.

وقال خليل زاد، في تصريحات بثتها وكالة أنباء (خامه برس) الأفغانية، إن تحسين العلاقات بين أفغانستان وباكستان أمر أساسي للوصول إلى فرص التواصل والتكامل والتنمية في المنطقة وتنفيذها والاستفادة منها، معربا عن استعداد الولايات المتحدة لدعم عملية السلام الأفغانية.

يذكر أن السفير خليل زاد شارك حتى الآن في 6 جولات من محادثات السلام مع قادة جماعة طالبان لإيجاد تسوية سياسية متفاوض عليها للنزاع الأفغاني.

كما أن ثمة جهود تُبذل لبدء محادثات سلام مباشرة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان لإنهاء الصراع الدائر في البلاد، ولكن الحركة امتنعت عن بدء محادثات مباشرة مع الحكومة حتى الآن.

وفي غضون ذلك، شارك قادة حركة طالبان في جولتين من الحوار الأفغاني الذي احتضنته العاصمة الروسية موسكو، ولكن دون تحقيق أي تقدم ملموس للحد من العنف، أو التوصل إلى اتفاق حول إعلان وقف إطلاق النار في البلاد.