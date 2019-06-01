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    تركيا.. مقتل عسكريين في اشتباكات مع إرهابيين على حدود إيران

    05:16 م السبت 01 يونيو 2019
    تركيا.. مقتل عسكريين في اشتباكات مع إرهابيين على حدود إيران

    القوات التركية

    أنقرة - (د ب أ):
    قتل عسكريان تركيان وأصيب 5 آخرون في اشتباكات مع إرهابيين في ولاية إغدير شرقي البلاد، قرب الحدود التركية الإيرانية.
    ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عن مصادر عسكرية قولها إن اشتباكات اندلعت بين القوات التركية ومجموعة من الإرهابيين في الطرف التركي من الحدود مع إيران.
    وأشارت المصادر إلى مقتل عسكريين اثنين وإصابة 5 آخرين جرى نقلهم إلى المستشفيات.
    وبيّنت المصادر أن القوات التركية تواصل عملياتها ضد الإرهابيين الذين فروا من المنطقة، بعد وصول تعزيزات عسكرية.

    مقتل عسكريين إيران تركيا القوات التركية
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