إيطاليا تطلق سراح سفينة منظمة "سي ووتش" الألمانية

روما - (د ب أ):

أطلقت السلطات الإيطالية سراح سفينة منظمة "سي ووتش" الألمانية الإغاثية اليوم السبت، بعد قرابة ثلاثة أسابيع من احتجازها بتهمة خرق قوانين الهجرة.

وغردت المنظمة على موقع "تويتر" للتواصل اليوم السبت:" تلقينا للتو نبأ أن سفينتنا لم تعد محتجزة وأن بإمكانها العودة للقيام بمهامها".

كانت السفينة "سي ووتش 3" أنقذت 65 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا منتصف مايو الماضي، غير أن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني رفض دخول اللاجئين إلى بلاده، وذلك قبل أن يتم السماح لهم بالنزول في جزيرة لامبيدوسا في وقت لاحق.

و السفينة موجودة حاليا في مدينة ليكاتا بصقلية في الوقت الحالي ويعتزم هاينريش بيدفورد-شتروم، رئيس الكنيسة الإنجيلية في ألمانيا، التوجه إليها غدا الأحد للقاء أطقم الإنقاذ التابعة للمنظمة المعنية بإنقاذ المهاجرين في عرض البحر.

ويتخذ سالفيني، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء، موقفا متشددا ضد المنظمات غير الحكومية مشيرا إلى أن أعضاء منظمة سي ووتش "مهربون لا منقذون".

وقال روبن نيوجباور المتحدث باسم منظمة سي- ووتش في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لحسن الحظ، فإن السلطات القضائية الإيطالية تقدر قيمة الدستور أكثر من وزير يكتب تغريدات".

وأضاف أن السفينة تم إطلاق سراحها الآن لأنه "تم إعلان أننا التزمنا بجميع القوانين".