فرنسا تحيي الذكرى السنوية العاشرة لحادث تحطم طائرة أودت بحياة 228 شخصا

باريس - (د ب أ):

أحيت شركة "إير فرانس" الفرنسية ، اليوم السبت، الذكرى السنوية العاشرة لحادث تحطم طائرة تابعة لها من إنتاج شركة "إيرباص" بينما كانت في طريقها من ريو دي جانيرو إلى باريس، مما أسفر عن مقتل 228 شخصا.

وكتبت الشركة تغريدة باللغتين الإنجليزية والفرنسية جاء فيها: "في اليوم الأول من (حزيران) يونيو، نعرب مرة أخرى عن تضامننا في ذكرى الركاب وأصدقائنا وزملائنا في طاقم الرحلة (إيه إف 447). ...تعاطفنا مع أسرهم".

وكانت الطائرة قد اختفت من شاشات الرادار في أول حزيران/يونيو 2009، بينما كانت في طريقها إلى العاصمة الفرنسية.

وتحطمت الطائرة (إيرباص 320 – 200) على بعد 650 كيلومترا من جزيرة فرناندو دي نورونها بالمحيط الأطلسي.

ولفترة طويلة، ظل سبب التحطم غير واضح. وتم انتشال آخر الجثث ومسجل بيانات الطائرة على عمق أربعة آلاف كيلومتر في مايو 2011.

وفي عام 2012 ، وجد المحققون أن الطاقم سيطر عليه موقف توقفت فيه عدادات سرعة الطائرة.

وما يزال أقارب الضحايا في انتظار نتائج سنوات من التحقيقات الرسمية في القضية ، حسبما ذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية .