  • عاجل:شديد الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس آخر أيام رمضان (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ليلة القدر هشام عشماوي نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

    القوات الأفغانية تكبد مسلحي طالبان خسائر فادحة في إقليمي كندوز وهلماند

    04:56 م السبت 01 يونيو 2019
    القوات الأفغانية تكبد مسلحي طالبان خسائر فادحة في إقليمي كندوز وهلماند

    القوات الافغانية - أرشيفية

    كابول - (أ ش أ):

    كبدت القوات الخاصة الأفغانية مسلحي طالبان خسائر فادحة في إقليمي كندوز الشمالي وهلماند بجنوب البلاد.

    ونقلت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية اليوم السبت عن مصادر عسكرية، رفضت الكشف عن هويتها، قولها "إن القوات الخاصة الأفغانية أجرت عملية في منطقة خان أباد في إقليم كندوز، مشيرة إلى أن مقاتلا تابعا لطالبان لقى حتفه على يد القوات الخاصة، فيما أصيب 3 آخرون، كما تم إلقاء القبض على مسلح خطير".

    كما أجرت القوات الخاصة الأفغانية عملية في منطقة ند علي بإقليم هلماند وقتلت أحد مقاتلي طالبان، بالإضافة إلى إلقاء القبض على 5 مسلحين مشتبه بهم خلال نفس العملية.

    ولم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة، بمن فيهم طالبان، على العمليتين حتى الآن.

    هذا المحتوى من

    القوات الأفغانية مسلحي طالبان إقليمي كندوز

    الخبر التالى:

    رئيس الوزراء الروسي: كييف قادرة على إحياء العلاقات مع موسكو
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان