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    باكستان: زيادة الأنشطة الإرهابية قرب الحدود الأفغانية

    04:24 م السبت 01 يونيو 2019
    باكستان: زيادة الأنشطة الإرهابية قرب الحدود الأفغانية

    زادت الأنشطة الإرهابية في وزيرستان الشمالية مؤخرا

    إسلام أباد - (د ب أ):

    ذكر الجيش الباكستاني أن النشاط الإرهابي ارتفع في المنطقة القبلية الشمالية الغربية التي تحد أفغانستان وأن خمسة جنود قتلوا مؤخرا.

    وقالت العلاقات العامة بالجيش الباكستاني، وهي الجناح الإعلامي للجيش، في بيان إن جنديا قتل اليوم السبت في بويا، بولاية وزيرستان الشمالية خلال دورية روتينية جراء انفجار قنبلة مزودة بجهاز تحكم عن بعد.

    وجاء في البيان: "زادت الأنشطة الإرهابية في وزيرستان الشمالية مؤخرا. وخلال الشهر الماضي استشهد خمسة جنود وأصيب 31 آخرين جراء الأنشطة الإرهابية".

    تعتبر منطقة وزيرستان الشمالية القبلية واحدة من سبع مقاطعات في المنطقة القبلية غير الآمنة في باكستان على الحدود مع أفغانستان ، وكانت ذات يوم مخبأ للمتشددين المرتبطين بالقاعدة وشبكة حقاني المرتبطة بطالبان الأفغانية.

    الجيش الباكستاني الحدود الأفغانية الأنشطة الإرهابية وزيرستان

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