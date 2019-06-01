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    مقتل جندي باكستاني في هجوم إرهابي بمقاطعة شمال وزيرستان

    03:34 م السبت 01 يونيو 2019
    مقتل جندي باكستاني في هجوم إرهابي بمقاطعة شمال وزيرستان

    شرطة باكستان

    إسلام آباد - أ ش أ

    قُتل جندي في الجيش الباكستاني إثر هجوم مسلح شنه إرهابيون على مركبة عسكرية بمقاطعة "شمال وزيرستان".

    وذكرت العلاقات العامة بالجيش الباكستاني - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم السبت- أن العناصر الإرهابية أطلقوا النار أولًا على المركبة العسكرية، التي كانت تقوم بدورية روتينية، قبل أن يشن الإرهابيون الهجوم باستخدام عبوات ناسفة بدائية الصنع.

    وكشفت العلاقات العامة بالجيش الباكستاني عن هوية الجندي الذي يدعى (سيبوي أميل شاه) ويبلغ من العمر 26 عامًا، مشيرة إلى أن الأنشطة الإرهابية في مقاطعة "شمال وزيرستان" قد ازدادت خلال الفترة الماضية؛ حيث قٌتل خمسة جنود وأصيب 31 آخرون من جراء اعتداءات إرهابية في المقاطعة خلال الشهر الماضي.

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