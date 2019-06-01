عودة 621 سوريًا إلى بلادهم قادمين من لبنان

دمشق/ بيروت -(د ب أ):

أعلنت السلطات السورية، اليوم السبت، عودة دفعات جديدة من المهجرين السوريين من الأراضي اللبنانية عبر معبري الدبوسية وجديدة يابوس الحدوديين بريفي حمص ودمشق .

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم أن ذلك يأتي في إطار الجهود المشتركة التي تبذلها الحكومة السورية بالتعاون مع الجانب اللبناني.

وأشارت إلى أن الجهات المعنية قامت باستقبال المهجرين العائدين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم قبيل نقلهم إلى قراهم وبلداتهم.

من جانبها، قالت المديرية العامـة للأمن العام، في لبنان إنها أمنت اعتباراً من صباح اليوم العودة الطوعية لـ 621 نازحاً سورياً من مناطق مختلفة في لبنان إلى الأراضي السورية، وذلك بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

واضافت المديرية ، في بيان صحفي اليوم ، أن دورياتها واكبت النازحين " الذين انطلقوا بواسطة حافلات أمنتها السلطات السورية لهذه الغاية من نقاط التجمع المحددة في بيروت، المصنع (شرق لبنان)، وطرابلس، والعبودية (شمال لبنان)، والنبطية، صيدا (جنوب لبنان)، برج حمود (جبل لبنان) والقاع (شرق لبنان) حتى الحدود اللبنانية – السورية".

يذكر أن عدد النازحين السوريين في لبنان يبلغ حالياً حوالي مليون و500 ألف نازح، ويبلغ عدد النازحين الذين عادوا إلى سوريا 621 194 نازحا، ويطالب لبنان بعودة هؤلاء إلى بلادهم عودةً آمنة وكريمة.