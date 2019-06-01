زعيم بحركة طالبان يدعو أمريكا انتهاج الصدق في محادثات السلام الجارية

كابول - أ ش أ

دعا الزعيم بحركة طالبان، الملا هبة الله أخوند زاده، الولايات المتحدة أن تشارك "بصدق" في محادثات السلام الجارية للتقدم في العملية.

وشدد أخوند زاده -في رسالة وجهها بمناسبة عيد الفطر المبارك أوردتها قناة "طلوع" الأفغانية اليوم السبت- على موقفه السابق بشأن وضع حد لتواجد الجيش الأمريكي في أفغانستان، مؤكدًا أن حركة طالبان على استعداد لإجراء محادثات، ومتوقعًا أن تتحلى الولايات المتحدة بما وصفه بـ "الصدق".

وأوضح أخوند زاده أن مشاركة طالبان في مؤتمر موسكو، الذي يشارك فيه ممثلون من 12 دولة، يعد مثالًا على ما وصفه بـ "النجاح".

كما دعا أخوند زاده - في رسالته - إلى الوحدة والانسجام بين الأفغانيين من أجل "إنهاء الاحتلال وتعزيز النظام الإسلامي" /على حد تعبيره.

ولفتت القناة الأفغانية إلى أن الولايات المتحدة وطالبان قد عقدا ست جولات من المحادثات - من بينها ثلاث في العاصمة القطرية /الدوحة/ - كما أحرز الطرفان في جولة المحادثات الأخيرة في شهر أبريل الماضي تقدمًا - وإن كان بطيئًا - فيما يتعلق بقضايا مهمة يجرى النقاش عليها.