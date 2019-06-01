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    الصحة الروسية: ارتفاع حصيلة مصابي انفجارات مصنع الديناميت إلى 27 شخصا

    02:38 م السبت 01 يونيو 2019
    الصحة الروسية: ارتفاع حصيلة مصابي انفجارات مصنع الديناميت إلى 27 شخصا

    أرشيفية

    موسكو - أ ش أ

    ارتفعت حصيلة مصابي الانفجارات التي هزت مصنع "كريستال" لتصنيع الديناميت بمدينة دزيرجينسك وسط روسيا، إلى 27 شخصا.

    وأفاد المكتب الصحفي لوزارة الصحة الروسية وفقا لقناة "روسيا اليوم"، اليوم السبت، بأن شخصين فقدوا جراء الانفجارات، مضيفا أن معظم المتضررين أصيبوا بجروح متوسطة وخفيفة الشدة.

    وكانت هيئة الطوارئ المحلية، قالت -في وقت سابق اليوم- إن الانفجارات أدت إلى اندلاع حريق في المبنى، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء تحاول حاليا وقف انتشار النيران.

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    انفجار مصنع الديناميت روسيا مدينة دزيرجينسك وزارة الصحة الروسية

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