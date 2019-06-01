مقتل 11 شخصًا على الأقل في إطلاق نار بولاية فيرجينيا الأمريكية

واشنطن (د ب أ)

أعلنت الشرطة الأمريكية مساء الجمعة، أن شخصا أطلق النار في فيرجينيا بيتش، جنوب شرقي ولاية فيرجينيا الأمريكية، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة 6 أخرين، ومقتل مطلق النار.

وقال جيمس سيرفيرا رئيس شرطة شاطئ فرجينيا بيتش للصحفيين، إن مطلق النار دخل منشأة في فترة ما بعد الظهيرة "وبدأ على الفور في إطلاق النار بشكل عشوائي على جميع الضحايا".

وقال سيرفيرا إن الشرطة ردت على المشتبه به، والذي يقال إنه عمل لفترة طويلة كموظف حكومي، ما تسبب في مقتله.