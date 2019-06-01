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    رئيسة وزراء بنجلاديش: هناك ضرورة لوقف منابع تمويل الإرهاب

    01:42 ص السبت 01 يونيو 2019
    رئيسة وزراء بنجلاديش: هناك ضرورة لوقف منابع تمويل الإرهاب

    رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة واجد

    مكة المكرمة (أ ش أ)

    دعت رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة واجد إلى ضرورة مواصلة العمل للنهوض بمسؤوليات الأمة الإسلامية..مشددة على أنه يتعين على العالم الإسلامي أن يتم وقف تمويل الإرهاب والإرهابيين وتجفيف منابعه، ويتعين أن يكون هناك حل سلمي لكل النزاعات.

    وقالت رئيسة وزراء بنجلاديش - في كلمة ألقتها في القمة الإسلامية المنعقدة بمكة المكرمة نيابة عن المجموعة الآسيوية مساء الجمعة– إنه ينظر للعالم الإسلامي نظرة خاطئة بسبب الإرهاب .

    وأشارت إلى أن منظمة التعاون الإسلامي تم تأسيسها لحماية وضمان حقوق الفلسطينيين،، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة حل القضية الفلسطينية حتى يعيش الشعب الفلسطيني في حياة كريمة.

    وأعربت رئيسة وزراء بنجلاديش عن شكرها لأمين عام منظمة التعاون الإسلامي على جهده من أجل النهوض بمصالح الدولة الإسلامية.

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